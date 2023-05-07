Один пожарный пострадал при тушении огня в Свердловской области – МВД

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Один из пожарных пострадал при тушении огня в Свердловской области, где загорелись склады с порохом. Об этом со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых сообщает ТАСС.

"В горбольницу доставлен для оказания медицинской помощи работник пожарной части с предварительным диагнозом отравление угарным газом", – заявил он.

Горелых отметил, что сведения о пострадавших и погибших местных жителях не поступали. Сотрудники МВД совместно с МЧС и муниципальными властями эвакуировали 400 человек из 15 жилых домов.

Ранее стало известно о пожаре в поселке Первомайский в Свердловской области. В результате пожара сгорели два склада с порохом, еще три склада удалось спасти.

Губернатор Свердловской области Куйвашев назвал ситуацию с пожарами в регионе критической. Он сообщил, что запросил федеральную помощь в борьбе с огненной стихией.

Склады загорелись после лесных пожаров в Свердловской области