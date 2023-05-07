Природными пожарами в Тюменской области уничтожены 124 строения

Фото: МЧС России

Природные пожары, охватившие Тюменскую область, уничтожили свыше 120 строений. По предварительной информации, пострадавших нет.

"На территории деревни Речкина и поселка Богандинский, а также трех СНТ огнем от перешедших природных пожаров уничтожены 124 строения, сколько из них жилых домов – устанавливается", – передает ТАСС сообщение экстренных служб.

В борьбе с огнем задействованы три вертолета и самолет Ил-76 МЧС России. Спасатели сбросили почти 1 219 тонн воды. Кроме того, дополнительные силы будут привлечены к тушению природных пожаров – на помощь придут бригады из Татарстана и Оренбургской области, а также Волжского спасательного центра.

Всего 7 мая в регионе устранили 12 пожаров. Спасатели стараются ликвидировать еще 23 пожара, однако борьба с огнем затрудняется из-за погодных условий. Эвакуация была объявлена в семи населенных пунктах. Власти Тюменской области установили режим ЧС в регионе.

Ранее сообщалось, что жителей трех деревень Курганской области и пригорода Кургана пришлось эвакуировать из-за угрозы задымления и пожара. Там также уточнили, что угроза распространения огня есть в Альменевском, Варгашинском, Белозерском, Кетовском, Шадринском, Мишкинском муниципальных округах и микрорайонах Кургана.

До этого в селе Успенка Тюменской области из-за лесного пожара загорелись 13 жилых домов. Сообщалось, что спасатели эвакуировали 370 детей из местного детского психоневрологического диспансера, 45 человек – из дома престарелых, и 79 человек, находившихся в постройках, которые расположены в непосредственной близости к лесу.



Режим ЧС ввели в Тюменской области из-за пожаров