Режим ЧС объявили в нескольких поселках Свердловской области из-за лесных пожаров

Фото: телеграм-канал "МЧС СВЕРДЛОВСК"

В нескольких поселках Свердловской области объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за лесных пожаров. Об этом сообщил глава городского округа Верхняя Пышма Иван Соломин.

"В Мостовской сельской администрации объявлен режим ЧС, в том числе в поселках Ольховка, Верхотурка, Первомайка. Вчера вечером удалось отстоять все поселки, хотя огонь подошел к окраинам населенных пунктов", – написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Обстановку в регионе контролируют сотрудники МЧС и авиаотряда. В местной администрации набирают добровольцев для помощи.

Из-за сильного задымления движение транспорта с 24 по 46 километр автодороги Верхняя Пышма – Невьянс было ограничено. Помимо этого, населенные пункты Мостовское и Ольховка закрыты на въезд и выезд.

С 6 мая в регионе запрещено посещать леса и природные территории. Там также действует режим ЧС.

Как сообщалось ранее, в Свердловской области горят 48 участков, общая площадь которых составляет 35 544 гектара. В регионе сосредоточено наибольшее число лесных пожаров в сравнении с другими субъектами страны.

Губернатор региона Евгений Куйбышев до этого назвал ситуацию с лесными пожарами критической. Процесс тушения осложняется сильным ветром и сухой погодой. На фоне ЧП глава Свердловской области обратился за федеральной помощью.



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