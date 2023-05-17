Число погибших в результате пожаров в Курганской области выросло до 22 – СМИ

Фото: ТАСС/МЧС России

Число погибших в результате пожаров, охвативших Курганскую область, выросло до 22, пишет ТАСС со ссылкой на медиков.

"Найдено еще одно тело. Общее число погибших составило 22 человек", – рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в регионе погиб 21 человек в результате пожаров. К концу апреля в Курганской области были зафиксированы 25 лесных пожаров. По словам губернатора Вадима Шумкова, 78% возгораний пришли в область из других регионов. 10 мая все угрожавшие населенным пунктам пожары в Курганской области потушили.

Глава МЧС РФ Александр Куренков предложил оказать дополнительную разовую материальную помощь гражданам, которые пострадали в результате пожаров на Урале. Министр напомнил, что в Свердловской, Курганской и Тюменской областях из-за пожаров оказались повреждены более шести тысяч строений, в том числе 802 жилых дома.

