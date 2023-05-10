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Угроза населенным пунктам Свердловской и Тюменской областей от лесных пожаров снята – МЧС
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Лесные пожары больше не представляют угрозы для населенных пунктов в Свердловской и Тюменской областях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
"В Тюменской и Свердловской областях снята угроза населенным пунктам от лесных пожаров", – отметили в ведомстве.
Ранее в ГУ МЧС по Свердловской области сообщали, что сотрудниками Госпожнадзора было возбуждено более 20 уголовных дел по факту лесных пожаров в регионе. Помимо этого, было составлено 205 административных протоколов в отношении нарушителей правил пожарной безопасности.
Губернатор области Евгений Куйбышев называл ситуацию с лесными пожарами критической. Процесс тушения осложнялся сильным ветром и сухой погодой.
Также в МЧС РФ сообщали о ликвидации пожаров Курганской области, отметив, что они больше не угрожают населенным пунктам. Предполагается, что причинами нескольких крупных пожаров могли стать короткие замыкания при обрыве ЛЭП.
7 мая отмечалось, что спасателям удалось потушить 112 лесных пожаров в регионах России за сутки.
Площадь природных пожаров в Тюменской области увеличилась до 6 тыс гектаров
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