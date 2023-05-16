В Петербурге задержали грабителя, сорвавшего цепочку с пенсионерки

Фото: телеграм-канал "Петербургская полиция"

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который сорвал цепочку с крестиком с 83-летней пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУМВД РФ.

Пострадавшая обратилась в полицию Кировского района Санкт-Петербурга 14 мая. Она сообщила, что в подъезде дома по Дачному проспекту на нее напал неизвестный. Он сорвал с нее золотую цепочку с крестиком и исчез.

На следующий день оперативники задержали подозреваемого. Им оказался мужчина 46 лет, проживающий в Ленинградской области. Ранее он уже был судим 12 раз.

Правоохранительные органы возбудили дело по статье "Грабеж", в ближайшее время задержанному изберут меру пресечения.

Ранее в подмосковном городе Дубне прохожий поймал и обезвредил грабителя, который напал на девушку с ножом и отнял у нее сумку. Им оказался 61-летний мужчина, которого до этого уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичное противоправное деяние.

До этого в центре Москвы задержали злоумышленника, который ограбил мужчину на костылях под предлогом помощи. Как установили стражи правопорядка, грабитель успел распорядиться похищенными вещами по своему усмотрению.

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