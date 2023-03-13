В Дубне прохожий задержал грабителя, напавшего на девушку с ножом

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В подмосковном городе Дубне прохожий задержал и обезвредил грабителя, который напал на девушку с ножом и отнял у нее сумку. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Как отметили в ведомстве, прохожий смог поймать злоумышленника и удержать до приезда полиции. Грабителем оказался 61-летний мужчина, которого до этого уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичное противоправное деяние.

"На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили и изъяли орудие преступления, а также похищенные вещи, которые вернули потерпевшей", – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбойное нападение с применением оружия". Грабитель заключен под стражу. Руководство ОМВД России по Дубне выразило благодарность мужчине, спасшему девушку, и вручило награду.

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