Площадь лесных пожаров в Канаде превысила 16 миллионов гектаров

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Площадь бушующих лесных пожаров в Канаде превысила 16 миллионов гектаров. За две недели она увеличилась более чем на миллион. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что в настоящее время в Канаде сгорело 16,3 миллиона гектаров территорий. При этом всего две недели назад этот показатель достигал 15 миллионов гектаров.

Сейчас в стране зарегистрировано 1087 лесных пожара, из которых 714 не контролируются, 158 удерживаются и 215 находятся под контролем.

Отмечается, что в связи с пожарами, жителям Йеллоунайфа на севере Канады приказали эвакуироваться из-за приближения лесных пожаров к городу. Министр общественной безопасности Канады Билл Блэр отметил, что ситуация с пожарами в стране можно оценить как наихудшую в этом столетии.

Ранее крупный лесной пожар произошел в Геленджике. Он охватил 118 гектаров леса. По прибытии к месту первых подразделений было установлено, что происходит возгорание сухой растительности, огонь перекинулся на лесной массив. Этот лесной пожар стал самым крупным в регионе за последние пять лет.