В Солнечногорске произошел пожар в цехе стекловарения

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В подмосковном Солнечногорске произошел пожар в цехе стекловарения. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Московской области.

Цех находится по адресу: улица Стеклозаводская, дом 1. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров.

Уточняется, что в 02:18 по московскому времени пожарные ликвидировали открытое горение. По предварительной информации, в результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что прокуратура даст оценку действиям (бездействию) должностных лиц по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в связи с крупным лесным пожаром в Геленджике.

До этого стало известно, что в многоквартирном доме в селе Выльгорт Республики Коми произошел взрыв бытового газа. В результате случившегося один человек попал в больницу.