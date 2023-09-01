Один человек пострадал в результате взрыва бытового газа в доме в Коми

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Взрыв бытового газа произошел в многоквартирном доме в селе Выльгорт Республики Коми. В результате случившегося один человек попал в больницу, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Владимир Уйба.

На место ЧП прибыли аварийные службы, 60 жителей дома эвакуировали. Пострадавшей оказалась пожилая женщина, уточнил глава Коми.

"Дом будет обследован на предмет разрушения конструкций, но пока никаких видимых разрушений нет", – подчеркнул он.

Пожар удалось локализовать. В настоящее время специалисты обследуют здание для возможного расселения людей.

Губернатор республики взял ситуацию под личный контроль, а также поручил правительству оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Ранее взрыв газа произошел в многоквартирном доме по улице Айвазовского в Советском районе Махачкалы. В связи с произошедшим из жилого здания эвакуировали 150 человек, включая 35 детей.

До этого два человека погибли на месте при взрыве газа в жилом доме в Астрахани. Еще четверым понадобилась медицинская помощь.

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