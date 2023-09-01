Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Мужчина, пострадавший при взрыве в квартире на северо-западе Москвы, скончался, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") и части 1 статьи 222 УК РФ ("Незаконное хранение боеприпасов"). Прокуратура Москвы взяла ход расследования на контроль.

В столичном главке СК уточнили, что в настоящее время следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия.

"В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая", – сообщается в телеграм-канале ведомства.

1 сентября в СМИ появилась информация о мощном взрыве в квартире дома на улице Мещерякова. По данным экстренных служб, там сдетонировало неустановленное устройство. Отмечалось, что речь может идти о петарде или взрывчатке.

Столичная прокуратура организовала проверку и сообщила, что в результате происшествия пострадал 19-летний молодой человек.

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