Взрыв произошел в общественной бане в Южной Корее

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Взрыв произошел в общественной бане южнокорейского города Пусан. В результате случившего пострадал 21 человек, сообщает агентство Yonhap News со ссылкой на местную полицию.

Согласно информации издания, около 13:40 по местному времени там произошел пожар. Основное возгорание ликвидировали, однако после этого случился взрыв.

Среди пострадавших есть сотрудники экстренных служб и гражданские служащие, включая главу городского района. Их задело осколками. В частности, двое пожарных получили ожоги.

По словам одного из очевидцев, было два взрыва. По предварительным данным, взрыв мог прогреметь в подвале, где находится водонагревательное оборудование.

Полиция решила ограничить доступ к бане. Причина ЧП выясняется.

Ранее возгорание произошло в здании в центральном деловом районе Йоханнесбурга. Пожар начался на первом этаже и быстро охватил все здание. Огонь потушили.

По последним данным, жертвами пожара стали 73 человека, включая семерых детей, один из которых был младенцем. Еще 52 человека госпитализированы с сильными ожогами. В доме на момент пожара могли находиться до 200 человек.

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