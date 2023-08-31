Число погибших при пожаре в доме в ЮАР увеличилось до 73 человек

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При пожаре в многоэтажном доме южноафриканского города Йоханнесбург погибли 73 человека, еще 52 получили травмы. Об этом на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) заявил представитель экстренной службы Роберт Мулаудзи.

По его словам, поисково-спасательные работы все еще идут.

Возгорание произошло в 01:30 (02:30 по московскому времени). Спасатели оперативно вывели людей из загоревшегося здания.

СМИ сообщали, что число жертв может возрасти. Причину возгорания пока не установили.

По данным радиостанции SABC, в здании находились люди, которые незаконно его заняли. Там же проживали мигранты.

Ранее в трех городах Нидерландов прогремели взрывы, в результате произошедшего пострадавших нет. Они нанесли урон обувному магазину в городе Влардинген, в нем выбило окно и повредило дверь. Также повреждения получили два дома в Амстердаме, дом и автомобиль в Гааге.

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