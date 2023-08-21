В трех городах Нидерландов произошли взрывы

Фото: AP Photo/Peter Dejong

В трех городах Нидерландов прогремели взрывы, в результате произошедшего пострадавших нет. Об этом сообщили представители голландской полиции в социальной сети X (ранее Twitter).

Отмечается, что взрывы нанесли урон обувному магазину в городе Влардинген, в нем выбило окно и повредило дверь. Также повреждения получили два дома в Амстердаме, дом и автомобиль в Гааге.

Взрыв в обувном магазине произошел в 02:30 (03:30 по московскому времени. – Прим. ред.), в Амстердаме местные жители услышали грохот в 04:50 и 07:00 утра (05:50 и 08:00 по московскому времени. – Прим. ред.), сообщил портал NL Times. После этого в доме произошло возгорание, однако оно было ликвидировано.

Еще один взрыв произошел в доме в Гааге около 01:10 (02:10 по московскому времени. – прим. ред.) ночи. Он привел к пожару, загорелась входная дверь дома и припаркованный рядом автомобиль. Местные жители безуспешно попытались потушить огонь, однако это сделали приехавшие на вызов пожарные.

Сотрудники полиции оцепили дом для проведения следственных действий.

Ранее в Сан-Кристобале в Доминикане на предприятии произошел взрыв, в результате которого погибли 12 человек, 65 граждан пострадали. Согласно информации местных СМИ, в помещениях, где производят пластик, и на фабрике матрасов случились пожар и взрыв баллона с пропаном.

По словам представителей Красного Креста страны, в результате ЧП пропали 55 человек, а три здания были разрушены.



Новости мира: мощный взрыв прогремел на военном заводе в Израиле