Число погибших при пожаре в пятиэтажном доме в ЮАР возросло до 63

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Число погибших при пожаре в пятиэтажном доме в Йоханнесбурге в южноафриканской провинции Гаутенг увеличилось до 63 человек. Об этом заявил телеканал eNCA.

Согласно информации, число жертв может возрасти. Причину возгорания пока не установили.

По данным радиостанции SABC, в здании находились люди, которые незаконно его заняли. Там же проживали мигранты.

Возгорание произошло в 01:30 (02:30 по московскому времени). Спасатели оперативно вывели людей из загоревшегося здания.

Представитель экстренной службы города Роберт Мулаудзи сообщал о 56 погибших в результате ЧП.

Ранее в трех городах Нидерландов прогремели взрывы, в результате произошедшего пострадавших нет. Они нанесли урон обувному магазину в городе Влардинген, в нем выбило окно и повредило дверь. Также повреждения получили два дома в Амстердаме, дом и автомобиль в Гааге.

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