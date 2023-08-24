Власти взяли под контроль крупное природное возгорание в Турции

Фото: РИА Новости/Бурджу Окутан

Власти Турции взяли под контроль крупное природное возгорание в провинции Чанаккале. Об этом рассказал министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы в прямом эфире телеканала TRT.

"Природный пожар в Чанаккале взят под контроль менее чем за 48 часов", – заявил он, отметив, что жертв пока не обнаружили.

Как он утверждает, возгорание охватило площадь свыше 4 тысяч гектар.

Министр отметил, что в ликвидации пожара используют 8 самолетов-амфибий, 26 вертолетов, около 500 единиц наземной техники и практически 1,7 тысячи человек.

Юмаклы добавил, что судоходство в проливе Дарданеллы пока реализуется в одностороннем режиме с севера на юг, поскольку авиация еще набирает воду для охлаждения леса после пожара. При этом автотрассу Чанаккале – Джан открыли после взятия возгорания под контроль властей.

По информации Минздрава Турции, от возгорания пострадали около 100 человек, которые отравились дымом и гарью.

Ранее СМИ выяснили, что свыше тысячи человек были эвакуированы из провинции Чанаккале на северо-западе Турции в связи с крупным лесным пожаром. На тот момент в операциях по тушению были задействованы 8 самолетов, 26 вертолетов и порядка 180 единиц наземной техники.

Эвакуацию жителей провели из десяти населенных пунктов. Кроме того, 1 104 человека были вынуждены покинуть близлежащие к пожару районы в целях безопасности.

Число эвакуированных из-за природного пожара на Тенерифе может достигнуть 26 тысяч человек