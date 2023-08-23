Более тысячи человек эвакуировали из-за лесного пожара в Турции – СМИ

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Более тысячи человек эвакуировали в провинции Чанаккале на северо-западе Турции из-за лесного пожара, продолжающегося 11 часов. Об этом сообщает Milliyet.

"В операциях по тушению пожара участвуют 8 самолетов, 26 вертолетов, около 180 единиц наземной техники. В борьбе с огнем позади остались уже 11 часов", – говорится в сообщении.

Эвакуация населения произошла из десяти населенных пунктов. В целях безопасности близлежащие к пожару районы пришлось покинуть 1 104 людям.

До этого лесное возгорание произошло недалеко от курортной части Антальи. При этом огонь не угрожал отелям и жилым домам. В тушении возгорания были задействованы три вертолета, четыре самолета-амфибии и больше 10 расчетов личного состава спасателей.

