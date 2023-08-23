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10:56

Происшествия

Турция арендовала у РФ самолет для тушения крупного лесного пожара

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Самолет-амфибия, который Анкара взяла в аренду у Москвы, используется в ликвидации крупного лесного пожара в турецкой провинции Чанаккале. Об этом министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы заявил в эфире телеканала TRT.

"В тушении пожара задействован арендованный у России крупный самолет", – поделился он.

Ранее СМИ выяснили, что свыше тысячи человек были эвакуированы из провинции Чанаккале на северо-западе Турции в связи с крупным лесным пожаром. На тот момент в операциях по тушению были задействованы 8 самолетов, 26 вертолетов и порядка 180 единиц наземной техники.

Эвакуацию жителей провели из десяти населенных пунктов. Кроме того, 1 104 человека были вынуждены покинуть близлежащие к пожару районы в целях безопасности.

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