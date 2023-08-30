Юрист назвала возможные последствия для устроившего пожар в Геленджике

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Устроившему лесной пожар в Геленджике может грозить статья 261 Уголовного кодекса РФ. Правоохранительные органы будут устанавливать детали произошедшего, сообщает RT со ссылкой на адвоката, специалиста по гражданскому и международному праву Марию Ярмуш.

Если выявят неосторожное обращение с огнем, то гражданина могут оштрафовать или лишить свободы сроком до 4 лет. При умышленном поджоге ему грозит штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей и лишение свободы до 8 лет, уточнила эксперт.

Если выяснится, что ущерб был крупным, то устроившему пожар могут вменить часть 4 статьи 261 с лишением свободы на срок от 10 лет и штрафом от 300 до 500 тысяч рублей, объяснила адвокат.

"Что еще важно учитывать: вред, причиненный лесным насаждениям, подлежит полному возмещению. Если будет доказано, что было неосторожное обращение с огнем, то соответствующие расходы могут быть снижены судом. Однако если это был поджог, умышленное причинение вреда, то ущерб должен быть возмещен в полном объеме", – добавила Ярмуш.

Лесной пожар возник в микрорайоне Куприянова Щель в Геленджике 29 августа. Согласно последним данным, его площадь оценивается в 118 гектаров.

По факту происшествия территориальное подразделение МЧС РФ возбудило уголовное дело по части 1 статьи 261 УК РФ. В ликвидации возгорания задействованы 495 человек и 89 единиц техники, а также два вертолета Ми-8 и два самолета Бе-200 МЧС РФ.

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