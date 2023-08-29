Лесной пожар в Геленджике охватил 1,5 гектара

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Лесной пожар произошел в микрорайоне Куприянова Щель в Геленджике. Огонь распространился на площади 1,5 гектара. О происшествии рассказали в МЧС России.

"По прибытии к месту первых подразделений установлено, что происходит возгорание сухой растительности, огонь перекинулся на лесной массив. Площадь пожара составляет 1,5 гектара", – передает ТАСС сообщение спасателей.

В борьбе с огнем задействовали свыше 50 человек и 20 единиц специальной техники. Кроме того, вертолет Ми-8 используют для тушения пожара с воздуха.

Ранее крупное возгорание шелухи подсолнечника потушили в городе Кропоткине Краснодарского края. Площадь пожара составила 800 квадратных метров.

Сообщения о погибших и пострадавших не поступали. В тушении принял участие 61 спасатель, использовались 20 единиц техники.

Площадь природных пожаров в России составила более 4 миллионов гектаров в этом году. С начала года в стране установили более 11 тысяч очагов природных пожаров.



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