Площадь лесного пожара в Алтайском крае выросла до 7,1 тысячи гектаров

Фото: МЧС России

Площадь природного пожара, охватившего Егорьевский район Алтайского края, увеличилась почти в два раза – с 3,4 до 7,1 тысячи гектаров. О происшествии рассказывает региональное министерство природных ресурсов и экологии в своем официальном телеграм-канале.

"По последним данным мониторинга с воздуха, площадь пожара составляет 7 176 гектаров", – сообщает ведомство.

В министерстве уточнили, что речь идет о пожаре, который начался в Лебяжинском лесничестве 19 июня. В борьбе с огнем задействовали 256 человек и 100 единиц техники.

У пожарной группы есть необходимое оснащение. Кроме того, спасателям предоставили питание и воду.

К тушению также привлекли самолет-амфибию ВЕ200. Спасатели прикладывают все усилия, чтобы огонь не охватил населенные пункты. Ожидается прибытие дополнительных сил из Югры.

Лесной пожар уже охватывал Егорьевский район Алтайского края в начале июня. Тогда его площадь достигла 5,2 тысячи гектаров. В тушении задействовали 158 спасателей, 72 единицы техники.

Эвакуация населения не проводилась. Однако в Сети появилась информация о жителях, которые решили покинуть населенные пункты самостоятельно.



Новый природный пожар возник в Алтайском крае