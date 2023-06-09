Площадь лесного пожара в Алтайском крае выросла до 5,2 тыс гектаров

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Площадь лесного пожара в Егорьевском районе Алтайского края увеличилась до 5,2 тысячи гектаров за прошедшую ночь. Об этом сообщает региональное министерство природных ресурсов и экологии.

"Увеличению площади пожара способствуют шквалистый ветер и высокие температуры воздуха", – цитирует ведомство ТАСС.

К тушению пожара привлекли 158 спасателей, 72 единицы техники и самолет-амфибию Бе-200, с которого сбрасывается вода на наиболее опасные участки.

Организованной эвакуации населения из близлежащих сел не ведется. Информация об эвакуации, распространившаяся в Сети, относится к людям, которые решили покинуть населенные пункты самостоятельно, заключили там.

До этого, согласно данным, полученным после мониторинга ситуации с пожаром с воздуха, площадь, охваченная огнем, составляла 4 221 гектар. Причиной крупного лесного пожара стала жаркая погода и отсутствие осадков. Сейчас в районе действует режим чрезвычайной ситуации до особого распоряжения.



Площадь пожара в Алтайском крае выросла почти до 4,5 тысячи гектаров