Площадь лесного пожара в Алтайском крае выросла до 4,2 тысячи гектаров

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Площадь лесного пожара в Алтайском крае выросла с 720 до 4,2 тысячи гектаров, сообщает Минприроды региона.

"К сожалению, сильная жара и длительное отсутствие осадков привели к значительному увеличению площади пожара – по результатам мониторинга с воздуха на данный момент, предварительно, она составляет 4 221 гектар", – указано в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что в связи со сложной обстановкой на территории Егорьевского района с 10:00 8 июня введен режим чрезвычайной ситуации до особого распоряжения.

Ранее стало известно, что движение по федеральной трассе Екатеринбург – Курган ограничили из-за природного пожара. Отмечается, что один из участков целиком затянуло дымом. На место выехали оперативные службы, бороться с огнем будут 40 человек, привлечены 12 единиц техники.

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