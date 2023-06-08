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Происшествия

Движение на федеральной трассе Екатеринбург - Курган ограничили из-за природного пожара

Движение на федеральной трассе Екатеринбург - Курган ограничили из-за природного пожара

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Из-за лесного пожара невозможно было проехать по федеральной трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган. Дело в том, что один из участков практически полностью затянуло дымом.

Чтобы избежать аварий, движение перекрыли. В данный момент там организован реверсивный проезд. Инспекторы ГИБДД сопровождают колонны транспорта в обе стороны.

Тем временем пожарные продолжают бороться с огнем, работает группировка как минимум из 40 человек, привлечены 12 единиц техники.Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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