Движение на федеральной трассе Екатеринбург - Курган ограничили из-за природного пожара

Из-за лесного пожара невозможно было проехать по федеральной трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган. Дело в том, что один из участков практически полностью затянуло дымом.

Чтобы избежать аварий, движение перекрыли. В данный момент там организован реверсивный проезд. Инспекторы ГИБДД сопровождают колонны транспорта в обе стороны.

Тем временем пожарные продолжают бороться с огнем, работает группировка как минимум из 40 человек, привлечены 12 единиц техники.Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.