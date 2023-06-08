07:30Происшествия
Движение на федеральной трассе Екатеринбург - Курган ограничили из-за природного пожара
Из-за лесного пожара невозможно было проехать по федеральной трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган. Дело в том, что один из участков практически полностью затянуло дымом.
Чтобы избежать аварий, движение перекрыли. В данный момент там организован реверсивный проезд. Инспекторы ГИБДД сопровождают колонны транспорта в обе стороны.
Тем временем пожарные продолжают бороться с огнем, работает группировка как минимум из 40 человек, привлечены 12 единиц техники.Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.