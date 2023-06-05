Спасатели ликвидировали пожар в Оружейном переулке в Москве

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Возгорание в административном здании в Оружейном переулке в Москве полностью ликвидировано. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

"В 15:05 пожар полностью ликвидирован на площади 15 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало", – говорится в сообщении.

О пожаре по адресу Оружейный переулок, дом 13, строение 1, информация поступила в 14:04. Водителям рекомендовали выбирать маршруты объезда. Движение ограничено до одной полосы из трех.

В свою очередь, столичная прокуратура взяла на контроль установление причин и обстоятельств ЧП. По информации надзорного ведомства, пламя вспыхнуло на втором этаже здания.