Пожар на складе в Текстильщиках в Москве был ликвидирован

Фото: МЧС России

Пожар на складе в Текстильщиках был ликвидирован столичными огнеборцами. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

"В 03:35 пожар ликвидирован", – указано в сообщении.

Пожар вспыхнул по адресу улица Грайвороновская, дом 5. Его площадь составляла 300 квадратных метров. Сообщалось, что крыша здания обрушилась.

К тушению пожара привлекли более 50 человек и 13 единиц техники, уточнили в МЧС. Сведений о пострадавших не поступало.

До этого сообщалось, что в селе Осташово на Рузском шоссе в Волоколамском округе произошло возгорание пластика на двухэтажном складе на площади в 1 тысячу квадратных метров. Впоследствии площадь пожара на складе превысила 3 тысячи квадратных метров.



Видео: МЧС России