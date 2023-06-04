Пожар произошел на складе в Текстильщиках в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в складском помещении в Текстильщиках. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС России по столице.

"В 02:01 04.06.2023 года в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Грайвороновская, д. 5, стр. 1.", – указано в сообщении.

В МЧС сообщили, что огонь объял здание одноэтажного складского ангара.

Источник ТАСС в экстренных службах рассказал, что площадь возгорания составляет 300 квадратных метров, здание обрушилось по всей площади. Также сообщается, что огонь частично перекинулся на соседние здания.

На данный момент сведения о пострадавших отсутствуют.

Ранее сообщалось, что в селе Осташово на Рузском шоссе в Волоколамском округе произошло возгорание пластика на первом этаже двухэтажного склада на площади одной тысячи квадратных метров. Впоследствии площадь пожара на складе превысила 3 тысячи квадратных метров.