Двухэтажный склад с пластиком загорелся в Волоколамске

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Склад с пластиком загорелся в Волоколамском городском округе в Подмосковье. О происшествии сообщило ГУ МЧС России по Московской области.

"В селе Осташово на Рузском шоссе происходит горение пластика на первом этаже двухэтажного складского помещения на площади одной тысячи квадратных метров", – передает РИА Новости сообщение спасателей.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Специалисты намерены выяснить, что стало причиной возгорания.

Ранее стало известно о гибели трех человек в результате возгорания на складе в Одинцове. Уточнялось, что жертвами пожара стали рабочие. Возгорание ликвидировали.

Прокуратура взяла под контроль ход расследования по факту гибели трех человек в результате пожара в пункте приема металлолома на улице Западной в Одинцове.

