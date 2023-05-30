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Склад с бумагой и картоном загорелся в Одинцово Московской области
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Три человека погибли при пожаре на складе с бумагой и картоном в Подмосковье. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб сообщает РИА Новости.
"Склад с бумагой и картоном загорелся в Подмосковном Одинцово на улице Западной, погибли трое рабочих", – заявил собеседник агентства.
Сообщается, что возгорание было ликвидировано.
До этого пожар произошел ночью 25 мая в торговых павильонах в подмосковном Одинцово. Спасатели сумели локализовать возгорание на площади в 1 800 квадратных метров. Полностью потушить огонь удалось только к утру.
Пожар на строительном рынке произошел в Одинцове
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