21:05Происшествия
Пожар произошел в доме начала XX века в центре Москвы
Здание располагается на Никитском бульваре, 12. Оно было построено в начале XX века. Очаг возгорания был зафиксирован в квартире из трех комнат на площади 60 квадратных метров.
"Открытое горение наблюдается на втором этаже", – говорится в сообщении экстренных служб.
Причины и обстоятельства произошедшего уточняются. О пострадавших не сообщалось.
В связи с пожаром движение по внутренней стороне Бульварного кольца временно перекрыто, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса. К месту происшествия прибыли оперативные службы города. Водителям рекомендовали выбирать альтернативные маршруты.
Минувшей ночью пожар произошел в торговых павильонах в подмосковном Одинцове. Спасателям удалось локализовать возгорание на площади 1,8 тысячи квадратных метров. Полностью потушить пожар удалось только к утру.
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