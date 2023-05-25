Пожар произошел в доме начала XX века в центре Москвы

Возгорание произошло в жилом доме для служащих Московской конторы Государственного банка в центральной части столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Здание располагается на Никитском бульваре, 12. Оно было построено в начале XX века. Очаг возгорания был зафиксирован в квартире из трех комнат на площади 60 квадратных метров.

"Открытое горение наблюдается на втором этаже", – говорится в сообщении экстренных служб.

Причины и обстоятельства произошедшего уточняются. О пострадавших не сообщалось.

В связи с пожаром движение по внутренней стороне Бульварного кольца временно перекрыто, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса. К месту происшествия прибыли оперативные службы города. Водителям рекомендовали выбирать альтернативные маршруты.

Минувшей ночью пожар произошел в торговых павильонах в подмосковном Одинцове. Спасателям удалось локализовать возгорание на площади 1,8 тысячи квадратных метров. Полностью потушить пожар удалось только к утру.

