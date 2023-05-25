Открытое горение в торговых павильонах в подмосковном Одинцове ликвидировано

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Пожарные ликвидировали открытое горение на территории строительного рынка "Акос" в Одинцове. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

В ведомстве уточнили, что в результате пожара никто не пострадал. Всего для тушения огня привлечено 45 единиц техники и 142 сотрудника МЧС.

О возгорании торговых павильонов на улице Внуковской в Одинцово стало известно в ночь на 25 мая. Сначала площадь пожара составляла 500 квадратных метров.

Позже сообщалось о том, что площадь возгорания увеличилась до 1,2 тысячи квадратных метров.

В результате в 01:54 пожарным удалось локализовать пожар в торговых павильонах на площади 1,8 тысячи квадратных метров.