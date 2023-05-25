В МЧС опровергли сообщение о пожаре в здании Минобороны в Москве

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Пожара в здании министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной нет. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МЧС России по столице.

В ведомстве добавили, что причиной задымления вокруг здания Минобороны стал пуск генератора – это технологический процесс.

Ранее СМИ сообщали о том, что в здании Минобороны в центре Москвы произошел пожар. Уточнялось, что возгорание началось на одном из балконов.

До этого пожар произошел в торговых павильонах в подмосковном Одинцово. Площадь возгорания достигла 1,2 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.