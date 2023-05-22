Ситуация с природными пожарами в Курганской области стабилизировалась – ГУ МЧС

Фото: телеграм-канал "МЧС Курганская область"

Обстановка с природными пожарами в Курганской области стабилизировалась, в связи с чем группировки из соседних регионов, помогавшие тушить огонь, покидают регион. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр ГУ МЧС по региону.

"Авиация (самолет-амфибия Бе-200. – Прим. ред.) вместе с сотрудниками и военнослужащими МЧС РФ из соседних регионов убывает в места постоянной дислокации", – указано в сообщении.

Отмечается, что из региона уедут аэромобильные группировки главных управлений МЧС по Пермскому краю, Башкирии и Удмуртии. Общая группировка сил и средств, сосредоточенных на территории Курганской области, составляла более 1 200 человек и свыше 300 единиц техники.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате пожаров в Курганской области выросло до 22 человек.

В конце апреля в регионе было зафиксировано 25 пожаров. Как отмечал губернатор Вадим Шумков, 78% возгораний пришли в область из других регионов. 10 мая все угрожавшие населенным пунктам пожары в Курганской области удалось потушить.

Шумков добавил, что уже более 2,5 тысячи человек, которые пострадали от лесных пожаров, смогли получить выплаты.

Причинами нескольких крупных пожаров в регионе могли стать короткие замыкания при обрыве ЛЭП, сообщали в МЧС РФ.

