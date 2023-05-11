Свердловский губернатор опроверг слухи о поджоге лесов диверсантами

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал чушью информацию о том, что лесные пожары в регионе являются результатом поджогов диверсантов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информационной политики региона.

"Я вижу слухи о том, что виновниками пожара являются диверсанты, которые ходят по лесам и специально их поджигают. Если честно, это чушь", – приводит департамент слова Куйвашева.

Чиновник отметил, что большую роль в ситуации с пожарами играет человеческий фактор, чаще всего к возгораниям приводит неосторожное обращение с огнем. В связи с этим он призвал местных жителей быть аккуратнее.

Также Куйвашев поблагодарил пожарных и волонтеров за вклад в борьбу с природными пожарами. По его словам, в регионе локализовано уже более половины возгораний.

Ранее глава Свердловской области называл ситуацию с лесными пожарами в регионе критической. Процесс тушения осложнялся сильным ветром и сухой погодой. Накануне стало известно, что пожарным удалось сдержать угрозу распространения огня на населенные пункты региона.

По факту лесных пожаров в Свердловской области Госпожнадзор возбудил 24 уголовных дела. Также было составлено 205 административных протоколов в отношении нарушителей правил пожарной безопасности.



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