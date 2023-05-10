10:45Происшествия
В Свердловской области возбудили 24 уголовных дела из-за лесных пожаров – ГУ МЧС
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Более 20 уголовных дел было возбуждено сотрудниками Госпожнадзора по факту лесных пожаров в Свердловской области, сообщается в телеграм канале регионального ГУ МЧС.
"В рамках расследования причин возникновения лесных пожаров в Свердловской области за выходные дни сотрудниками Госпожнадзора было возбуждено 24 уголовных дела", – говорится в сообщении.
Отмечается, что также было составлено 205 административных протоколов в отношении нарушителей правил пожарной безопасности. Кроме того, было вынесено 69 определений о возбуждении административных расследований.
Губернатор области Евгений Куйбышев назвал ситуацию с лесными пожарами критической. Процесс тушения осложняется сильным ветром и сухой погодой. На фоне ЧП глава Свердловской области обратился за федеральной помощью.
Позже в нескольких поселках области объявили режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров.
Пожар в районе складов с порохом в Свердловской области локализовали
Читайте также