В Свердловской области возбудили 24 уголовных дела из-за лесных пожаров – ГУ МЧС

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Более 20 уголовных дел было возбуждено сотрудниками Госпожнадзора по факту лесных пожаров в Свердловской области, сообщается в телеграм канале регионального ГУ МЧС.

"В рамках расследования причин возникновения лесных пожаров в Свердловской области за выходные дни сотрудниками Госпожнадзора было возбуждено 24 уголовных дела", – говорится в сообщении.

Отмечается, что также было составлено 205 административных протоколов в отношении нарушителей правил пожарной безопасности. Кроме того, было вынесено 69 определений о возбуждении административных расследований.

Губернатор области Евгений Куйбышев назвал ситуацию с лесными пожарами критической. Процесс тушения осложняется сильным ветром и сухой погодой. На фоне ЧП глава Свердловской области обратился за федеральной помощью.

Позже в нескольких поселках области объявили режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров.

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