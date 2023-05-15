Более 2,5 тыс человек пострадали от природных пожаров в Курганской области

Фото: телеграм-канал "МЧС_46"

Более 2,5 тысячи человек поучили выплаты как пострадавшие от природных пожаров в Курганской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Вадима Шумкова.

"Все пострадавшие по факту проживания получают по 10 тысяч рублей. На сегодня уже выплаты получили более 2,5 тысячи человек", – сказал губернатор.

Ранее МЧС РФ сообщало, что пожары, угрожавшие населенным пунктам Курганской области, были потушены. Это позволило спасти 20 тысяч жилых домов и 214 объектов жизнеобеспечения.

Причинами нескольких крупных пожаров в регионе могли стать короткие замыкания при обрыве ЛЭП.

К концу апреля в регионе были зафиксированы 25 лесных пожаров. По словам Шумкова,78% пожаров пришли в область из других регионов.

9 мая в регионе насчитывался 21 погибший в результате пожаров.

В рамках мероприятий по ликвидации возгораний авиация МЧС РФ совершила 29 сбросов 360 тонн воды вблизи деревни Белый Яр и микрорайона Тополя в Кургане. Авиация Минобороны совершила 4 сброса 168 тонн воды для ликвидации огня в деревне Юлдус.



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