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01:05

Происшествия

В здании Минобороны РФ в центре Москвы произошел пожар – СМИ

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

В здании министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве произошел пожар. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Уточняется, что возгорание началось на одном из балконов здания. На месте происшествия уже работают экстренные службы.

Ранее пожар произошел в торговых павильонах в подмосковном Одинцово. По предварительным данным, в результате возгорания никто не пострадал.

Площадь пожара достигла 1,2 тысячи квадратных метров. На месте происшествия продолжают работать пожарные, которые тушат огонь.

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