Прокуратура взяла под контроль расследование гибели людей при пожаре в Одинцове

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Прокуратура проконтролирует ход расследования по факту гибели трех человек в результате пожара в пункте приема металлолома на улице Западной в Одинцове. Прокуратура Московской области рассказала о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"Одинцовская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин пожара, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту", – сообщается в публикации.

Как отмечает надзорное ведомство, возгорание произошло ночью. После ликвидации огня были найдены три тела.

Ранее стало известно о гибели трех человек в результате возгорания на складе в Одинцове. Уточнялось, что жертвами пожара стали рабочие. Возгорание ликвидировали.

До этого пожар произошел ночью 25 мая в торговых павильонах в Одинцове. Спасатели сумели локализовать возгорание на площади в 1 800 квадратных метров. Полностью потушить огонь удалось только к утру.

