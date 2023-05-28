Пожар в здании парка "Зарядье" в Москве ликвидирован

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Специалисты ликвидировали пожар в административном здании в парке "Зарядье" в центре Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС РФ.

"В 11:04 ликвидация пожара. Площадь составила 5 квадратных метров", – говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что сейчас организованы мероприятия по установлению причин пожара. В результате ЧП пострадавших не выявили.

О пожаре в столичном парке стало известно в воскресенье, 28 мая. Инцидент произошел по адресу улица Варварка, 6. Из-за ЧП была осуществлена эвакуация 50 человек. Уточнялось, что пожар вспыхнул в помещении гастроцентра парка, там воспламенилась вентиляционная камера.