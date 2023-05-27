Фото: телеграм-канал "112"

Пожар в павильонах рынка "Садовод" ликвидирован. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по столице.

"В 14:33 пожар был локализован. В 14:41 пожар полностью ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало", – передает РИА Новости сообщение спасателей.

О возгорании в доме №30 на 14 километре МКАД стало известно днем 27 мая. Когда пожарная бригада прибыла на место происшествия, горели три торговых павильона на третьем этаже. Спасатели немедленно приступили к тушению.

