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21:36

Происшествия

Пожар в автосалоне в Красноярке локализовали на площади 700 "квадратов"

Фото: 24.mchs.gov.ru

Возгорание в здании автосалона в Красноярке локализовали на площади 700 квадратных метров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

"В 20:36 по московскому времени пожар локализован на площади 700 квадратных метров", – говорится в сообщении.

Участие в тушении пожара принимали 64 человека и 19 единиц техники. О пострадавших не сообщалось.

Как сообщалось ранее, открытого горения на месте происшествия зафиксировано не было. Прибывшие на место спасатели обнаружили идущий с крыши здания дым. Огонь не успел перекинуться на большую площадь.

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