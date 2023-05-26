Пожар в автосалоне в Красноярке локализовали на площади 700 "квадратов"

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Возгорание в здании автосалона в Красноярке локализовали на площади 700 квадратных метров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

"В 20:36 по московскому времени пожар локализован на площади 700 квадратных метров", – говорится в сообщении.

Участие в тушении пожара принимали 64 человека и 19 единиц техники. О пострадавших не сообщалось.

Как сообщалось ранее, открытого горения на месте происшествия зафиксировано не было. Прибывшие на место спасатели обнаружили идущий с крыши здания дым. Огонь не успел перекинуться на большую площадь.

