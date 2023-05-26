Автосалон загорелся в Красноярске на площади 700 "квадратов"

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В Красноярске загорелся автомобильный салон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС РФ.

"Предварительная площадь пожара составила около 700 квадратных метров", – говорится в сообщении ведомства.

Прибывшие на место спасатели выяснили, что открытого горения не наблюдается. Дым идет с крыши здания.

Ранее открытое горение было ликвидировано в Ростове-на-Дону. Там загорелся склад с пряжей. По оценке спасателей, площадь возгорания составила 800 квадратных метров. О пострадавших не сообщалось.

