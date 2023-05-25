25 мая, 22:10Происшествия
Пожар в жилом доме на Никитском бульваре потушили
Фото: телеграм-канал "112"
Пожар в жилом доме на Никитском бульваре, 12, в центре Москвы полностью ликвидировали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление МЧС РФ.
По данным ведомства, пожар полностью потушили на площади 60 квадратных метров в 21:52.
"На момент ликвидации пожара сведений о пострадавших не поступало", – отметили в управлении.
О пожаре в доме начала XX стало известно вечером 25 мая. По некоторой информации, очаг возгорания находился на втором этаже здания.
В 21:11 спасатели ликвидировали открытое горение.
Движение по внутренней стороне Бульварного кольца перекрыто из-за пожара
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