Пожар в жилом доме на Никитском бульваре потушили

Фото: телеграм-канал "112"

Пожар в жилом доме на Никитском бульваре, 12, в центре Москвы полностью ликвидировали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление МЧС РФ.

По данным ведомства, пожар полностью потушили на площади 60 квадратных метров в 21:52.

"На момент ликвидации пожара сведений о пострадавших не поступало", – отметили в управлении.

О пожаре в доме начала XX стало известно вечером 25 мая. По некоторой информации, очаг возгорания находился на втором этаже здания.

В 21:11 спасатели ликвидировали открытое горение.

