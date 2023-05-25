21:20Происшествия
Открытое горение в жилом доме начала XX века в центре Москвы потушили
Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по столице.
В связи с произошедшим пожаром в столичном Дептрансе предупредили водителей о временных ограничениях движения по внутренней стороне Бульварного кольца. На время работы на месте происшествия пожарной техники и экстренных служб города автовладельцам советовали выбирать альтернативные маршруты.
Площадь пожара составила 60 квадратных метров.
"В 21:11 открытое горение ликвидировали. Возгорание произошло на втором этаже", – отметили в управлении.
Там также добавили, что в результате были спасены девять человек.
В связи с произошедшим пожаром в столичном Дептрансе предупредили водителей о временных ограничениях движения по внутренней стороне Бульварного кольца. На время работы на месте происшествия пожарной техники и экстренных служб города автовладельцам советовали выбирать альтернативные маршруты.
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