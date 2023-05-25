Открытое горение в жилом доме начала XX века в центре Москвы потушили

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Пожарные ликвидировали открытое горение в жилом доме начала XX века на Никитском бульваре, 12, в центре Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по столице.

Площадь пожара составила 60 квадратных метров.

"В 21:11 открытое горение ликвидировали. Возгорание произошло на втором этаже", – отметили в управлении.

Там также добавили, что в результате были спасены девять человек.

В связи с произошедшим пожаром в столичном Дептрансе предупредили водителей о временных ограничениях движения по внутренней стороне Бульварного кольца. На время работы на месте происшествия пожарной техники и экстренных служб города автовладельцам советовали выбирать альтернативные маршруты.

