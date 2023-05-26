Открытое горение на складе с пряжей в Ростове-на-Дону ликвидировали

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение на складе с пряжей. Об этом сообщается в телеграм-канале Главного управления (ГУ) МЧС РФ.

"В 17:48 пожар локализован на площади 800 квадратных метров. В 18:00 ликвидация открытого горения", – говорится в сообщении ведомства.

Информации о пострадавших в результате пожара не поступало.

Сообщение о возгорании на складе на улице Вавилова, дом 60, поступило в 15:27. Огонь распространился в здании площадью 80 на 40 метров. В тушении пожара задействовали 48 человек и 13 единиц техники.

