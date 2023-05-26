Склад с пряжей горит на площади 800 "квадратов" в Ростове-на-Дону

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Пожар произошел на складе на улице Вавилова в Ростове-на-Дону, там на площади 800 квадратных метров горят стеллажи с пряжей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ по Ростовской области.

"В 15:27 <...> поступило сообщение о пожаре в складском помещении с пряжей по адресу город Ростов-на-Дону, улица Вавилова, дом 60. Размер здания в плане 80 на 40 метров", – говорится тем временем на сайте регионального главка МЧС.

Отмечается, что возгоранию присвоен второй ранг сложности. В его ликвидации задействованы 48 человек и 13 единиц техники.

Ранее пожар произошел на железной дороге Горьковского направления в Москве. В районе 2-й Карачаровской улицы на площади не более двух "квадратов" горел релейный шкаф. Это не повлияло на движение поездов. Рассматривается версия об умышленном поджоге.

