Баллон с углекислотой взорвался во владимирской больнице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Баллон с углекислотой взорвался во Владимирской областной клинической больнице, повредив имущество и оборудование, сообщает РИА Новости.

ЧП произошло накануне поздно вечером в хирургическом отделении. В результате никто не пострадал.

Региональная прокуратура проводит проверку. На месте происшествия находится зампрокурора Владимира Станислав Заруцкий.

Ранее пожар произошел в торговых павильонах в подмосковном Одинцове. По предварительным данным, в результате возгорания никто не пострадал. Позже стало известно о том, что площадь возгорания увеличилась до 1,2 тысячи квадратных метров.