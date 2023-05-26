Релейный шкаф загорелся на железной дороге на юго-востоке Москвы

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Релейный шкаф загорелся на Горьковском направлении МЖД в ночь на 26 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в районе дома 14А, строения 1, на 2-й Карачаровской улице. По словам собеседника агентства, правоохранители рассматривают версию поджога, поскольку на месте происшествия были замечены трое подозрительных мужчин, которых сейчас разыскивают.

Информация о возгорании поступила около 02:20, спустя примерно полчаса пламя удалось потушить. Площадь пожара не превышала 2 квадратных метров.

Как уточнили Агентству "Москва" в пресс-службе МЖД, пожар произошел на перегоне Кусково – Карачарово. При этом там подчеркнули, что он никак не повлиял на движение поездов. В настоящее время специалисты выясняют причины произошедшего.

Между тем во Владимирской области в местной клинической больнице накануне вечером взорвался баллон с углекислотой. Инцидент произошел в хирургическом отделении. В результате никто не пострадал.