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16:34

Происшествия

Пожар на складе с медицинским спиртом в Подмосковье локализовали

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Возгорание на складе с медицинским спиртом в Волоколамском городском округе в Подмосковье локализовали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления (ГУ) МЧС России.

"В 16:02 объявлена локализация пожара на площади 3 400 квадратных метров", – говорится в сообщении.

О возгорании на складе стало известно около 14:00. Площадь пожара составляла порядка тысячи квадратных метров.

В 14:24 спасатели оценили площадь пожара в 2 400 квадратных метров. Спустя некоторое время огонь распространился на территории размером 3 150 "квадратов".

Информация о пострадавших, а также причинах и обстоятельствах возгорания устанавливается. Известно, что склад принадлежит фармацевтической компании.

Склад на производстве медицинского спирта загорелся под Волоколамском

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