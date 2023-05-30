Площадь пожара на складе в подмосковном Волоколамске выросла до 2,4 тыс "квадратов"

Фото: ГУ МЧС России по Московской области

Площадь пожара на складе в Волоколамском городском округе увеличилась до 2 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

"По уточненной информации, площадь пожара в цехе по производству спиртосодержащей жидкости возросла в два раза, до 2 тысяч квадратных метров", – отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы регионального главка МЧС, информация об увеличении площади пожара стала известна в 14:10.

Немногим позже представитель экстренных служб сообщил, что площадь пожара на складе увеличилась еще на 400 "квадратов".

"В 14:24 площадь пожара возросла до 2 400 квадратных метров", – сказал представитель.

Раннее ГУ МЧС России по Московской области сообщило, что в селе Осташово на Рузском шоссе в Волоколамском городском округе произошло возгорание пластика на первом этаже двухэтажного склада на площади одной тысячи квадратных метров.

По данным специалистов, в результате инцидента никто не пострадал. Эксперты намерены выяснить причину пожара.

